Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде

Токио, 8 августа. Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Эта награда стала 70-й по счету в медальном зачете сборной России на олимпиаде в Токио. Спортсменки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко заработали 44,200 балла в упражнении с булавами и обручами. В итоге российским гимнасткам присудили 90,400 балла.

Недавно российская спортсменка Дина Аверина завоевала серебряную медаль по художественной гимнастике на Играх в Токио. Ее сестра Арина Аверина расположилась на четвертой строчке. Россиянка уступила первое место представительнице Израиля Линой Ашрам.