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Тушение пожара, стрельба по голубям: названы самые нелепые виды спорта на Олимпиаде
Спорт
Тушение пожара, стрельба по голубям: названы самые нелепые виды спорта на Олимпиаде
pixabay.com  /  Yazan Rihan

Лондон, 8 августа. В программу Олимпиады 2020 года вошли такие новые дисциплины как серфинг, скалолазание и скейтбординг. Однако в истории Игр были и странные виды спорта.

На первых современных ОИ в 1896 году одним из соревнований было лазание по канату. Однако его вывели перед Олимпиадой 1932 года в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Independent.

В 1900 году в Париже была такая дисциплина как тушение пожара. В ней участвовали пожарные команды. Тогда же была введена стрельба по голубям, но от нее сразу же отказались.

Интересно смотрелось плавание с препятствиями. Участникам соревнований нужно было перелазить лодки или нырять под ними. Спортсменам предстояло было проплыть 200 метров.

Присутствовали на Играх и гоночные дисциплины. Олимпийцы ездили на такси, грузовиках, пожарных машинах и фургонах для доставки.

В современных соревнованиях есть художественная гимнастика. Был у нее и предшественник. В 1904 году было введено вращение булавами. Последующее развитие оно получило в 1932 году и сохранилось до наших дней.

Ранее на площадке Медиагруппы «Патриот» призеры Олимпиады в Токио раскрыли секрет успеха и рассказали, как проходили Игры.

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спорт олимпиада The Independent
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