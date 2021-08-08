Американка может подать в суд на принца Эндрю из-за сексуального насилия

Нью-Йорк, 8 августа. Гражданка США Вирджиния Джуффре (Робертс) в ближайшие дни может подать в суд Нью-Йорка на британского принца Эндрю, сообщил Mail on Sunday адвокат американки Дэвид Бойс.

Джуффре утверждает, что 20 лет назад принц Эндрю совершал акты сексуального насилия в отношении нее. Бойс отметил, что ныне проживающая с мужем и тремя детьми в Австралии женщина еще не определилась с решением о подаче иска.

Но исковое заявление в случае обращения в суд будет основываться на том, что Джуффре «была фактически передана» бизнесменом Джеффри Эпштейном герцогу Йоркскому «для осуществления с ней полового акта», тогда как девушке еще не было 18 лет. Адвокат подчеркнул, что иск может включать обвинения в сексуальном насилии, а также в «нанесении физического и морального ущерба».

По словам 37-летней Джуффре, в 2001 году ее принуждали заниматься сексом с несколькими мужчинами, в том числе с дружившим с Эпштейном принцем Эндрю. Принц Эндрю отвергает утверждения о сексуальной связи с 17-летней партнершей.

Бизнесмена Джеффри Эпштейна правоохранительные органы штата Нью-Йорк задержали в июле 2019 года в связи с обвинениями в вовлечении несовершеннолетних в проституцию и сексуальном насилии. Прокуратура нашла свидетельства того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене. Самой младшей из гостей было 14 лет. Уголовное преследование финансиста прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Помимо сексуальных скандалов в прошлом принц Эндрю также оказался втянут в экономическое разбирательство. Герцогу Йоркскому пришлось выставить на продажу дом в Швейцарии, так как он не смог полностью расплатиться за него с прежней владелицей.