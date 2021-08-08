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Модель Магнуссон обвинила актера из «Отряда самоубийц» в изнасиловании
Общество
Модель Магнуссон обвинила актера из «Отряда самоубийц» в изнасиловании
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 8 августа. Модель Белла Дэвис (Габриэлла Магнуссон) обвинила в изнасиловании известного по фильмам «Робокоп» и «Отряд самоубийц» актера Юэля Киннамана.

Магнуссон заявила, что артист дважды изнасиловал ее. Однако Киннаман отрицает обвинения. По словам актера, он состоял в «коротких романтических отношениях» со шведско-ямайской моделью в 2018 году. После их завершения Магнуссон якобы настойчиво пыталась связаться с ним и даже прибегала к угрозам.

Актер заявил, что девушка угрожала нанесением физического вреда ему и его близким и пыталась угрозами обнародовать «сфабрикованные, отвратительные слухи» получить от него деньги и помощь в установлении связей в Голливуде. Кроме того, она якобы требовала, чтобы артист помог ей попасть в «Википедию».

Киннаман добился временного запретительного приказа в отношении модели, срок которого истекает 30 августа. В этот день Киннаман и Магнуссон должны явятся в Верховный суд Лос-Анджелеса на слушания.

Ранее в изнасиловании несовершеннолетней обвинили звезду сериалов «Штрафбат» и «Зона» Игоря Филиппова. Обвинения выдвинули модель Вероника Сагайко и ее мать.

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актер изнасилование киннаман
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