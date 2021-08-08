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Таролог Саона раскрыла главную причину одиночества Шарлиз Терон
Шоу-бизнес
Таролог Саона раскрыла главную причину одиночества Шарлиз Терон
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress / Кадр из фильма «Монстр»

Москва, 8 августа. Шарлиз Терон — одна из самых высокооплачиваемых и красивейших актрис Голливуда, однако она никогда не была замужем и за всю жизнь у нее было всего два серьезных романа.

Все в жизни действует по правилу бумеранга: нам возвращается все плохое, что мы когда-то сделали даже без злого умысла, рассказала ведунья и таролог Саона. У актрисы был некогда яркий роман с женатым мужчиной, который закончился серьезнее, чем можно было представить. Жена возлюбленного прокляла Терон, причем без ритуалов и магии: хватило сказанных в гневе и отчаянии слов, в которые женщина вложила весь свой энергетический потенциал.

«Расклад карт подтверждает, что любви (как и мужчины) у Шарлиз в ближайшее время не будет», — констатировала таролог.

Однако это не значит, что актриса всегда будет одинока. Проклятие спадет, когда обиженная женщина все простит. Случится это, вероятнее всего, спустя 13-15 лет. Но детей Терон родить не удастся, несмотря на регулярные походы по врачам, рассказала эксперт по данным Woman.ru.

Недавно приоткрыли завесу будущего над романом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: таролог предсказала паре скорый разрыв в результате предательства.

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любовь шарлиз терон таролог
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