Таролог Саона раскрыла главную причину одиночества Шарлиз Терон

Москва, 8 августа. Шарлиз Терон — одна из самых высокооплачиваемых и красивейших актрис Голливуда, однако она никогда не была замужем и за всю жизнь у нее было всего два серьезных романа.

Все в жизни действует по правилу бумеранга: нам возвращается все плохое, что мы когда-то сделали даже без злого умысла, рассказала ведунья и таролог Саона. У актрисы был некогда яркий роман с женатым мужчиной, который закончился серьезнее, чем можно было представить. Жена возлюбленного прокляла Терон, причем без ритуалов и магии: хватило сказанных в гневе и отчаянии слов, в которые женщина вложила весь свой энергетический потенциал.

«Расклад карт подтверждает, что любви (как и мужчины) у Шарлиз в ближайшее время не будет», — констатировала таролог.

Однако это не значит, что актриса всегда будет одинока. Проклятие спадет, когда обиженная женщина все простит. Случится это, вероятнее всего, спустя 13-15 лет. Но детей Терон родить не удастся, несмотря на регулярные походы по врачам, рассказала эксперт по данным Woman.ru.

Недавно приоткрыли завесу будущего над романом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: таролог предсказала паре скорый разрыв в результате предательства.