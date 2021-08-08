В издании Haber7 раскрыли пользу крапивы

Анкара, 8 августа. Одним из самых полезных и насыщенных лекарственными веществами растений является крапива. Она обладает свойствами, помогающими справляться со многими болезнями в короткие сроки.

Это мощный источник антиоксидантов, который эффективно снимает воспаления и выводит из организма токсины. Врачи считают, что крапива снижает вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний. Однако она имеет куда более широкое воздействие. Об этом сообщает Haber7.

Ученые отмечают, что крапива помогает бороться с раком. Она не дает раковым клеткам развиваться в организме. Также она богата железом, поддерживает нормальный уровень гемоглобина. Является хорошим средством против анемии.

«Является сильным мочегонным средством и за короткое время выводит из организма воспаление и инфекцию мочевыводящих путей», — говорится в материале.

Это растение можно применять при простуде. В нем есть витамин С и прочие вещества, благотворно влияющие на иммунитет. Кроме того, крапива актуальна при порезах, ранах, укусах насекомых и экземе.

Ранее стало известно, что растительная диета снижает риск развития болезней сердца на 25%. Об этом заявили исследователи из университета Миннесоты.