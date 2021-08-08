Выброс нефти с греческого нефтетанкера произошел в Черном море

Москва, 8 августа. Нефтяной выброс с греческого танкера Minerva Symphony случился около Новороссийска при подгрузке с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Пресс-служба Росморречфлота информирует, что произошел залповый выброс сырых нефтепродуктов с корабля Minerva Symphony. Танкер приписан к порту Пирей. Он ходит под флагом Греции.

Инцидент произошел при подгрузке с выносного нефтеналивного устройства — в шести километрах от берега. Объем пока не установлен.

Ведомство информирует, что был создан оперативный штаб с участием сил и применением средств КТК. Аварийно-спасательные подразделения работают на месте. Приведены в готовность силы морской спасательной службы.

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