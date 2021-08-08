Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 06:52
06:51
Общество
Модель Магнуссон обвинила актера из «Отряда самоубийц» в изнасиловании
06:51
Шоу-бизнес
Таролог Саона раскрыла главную причину одиночества Шарлиз Терон
06:35
Общество
В издании Haber7 раскрыли пользу крапивы
06:32
Происшествия
Выброс нефти с греческого нефтетанкера произошел в Черном море
06:15
Олимпиада-2020 в Токио
Плющенко поддержал Авериных после судейского скандала на Олимпиаде
06:05
Происшествия
Несколько человек погибли из-за столкновения самолета с домом в США
06:00
Общество
Крымчане рассказали о хамстве некоторых туристов на пляжах Евпатории
05:48
Общество
Психолог Клюев назвал способы выйти из апатии
05:46
Наука
COVID-19 предложили лечить средством от глистов
05:32
Общество
«Не было Украины»: в Сети оценили высказывание экс-депутата Рады о разделе страны
Все новости

Выброс нефти с греческого нефтетанкера произошел в Черном море
Происшествия
Выброс нефти с греческого нефтетанкера произошел в Черном море
wikipedia.org  /  U.S. Army Corps of Engineers / Public Domain

Москва, 8 августа. Нефтяной выброс с греческого танкера Minerva Symphony случился около Новороссийска при подгрузке с Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Пресс-служба Росморречфлота информирует, что произошел залповый выброс сырых нефтепродуктов с корабля Minerva Symphony. Танкер приписан к порту Пирей. Он ходит под флагом Греции.

Инцидент произошел при подгрузке с выносного нефтеналивного устройства — в шести километрах от берега. Объем пока не установлен.

Ведомство информирует, что был создан оперативный штаб с участием сил и применением средств КТК. Аварийно-спасательные подразделения работают на месте. Приведены в готовность силы морской спасательной службы.

Ранее Иран назвал беспочвенными обвинения в атаке на израильский танкер Mercer Street со стороны G7. Тегеран опроверг заявления Пентагона.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Выброс нефти с греческого нефтетанкера произошел в Черном море
черное море танкер новороссийск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru