Плющенко поддержал Авериных после судейского скандала на Олимпиаде

Москва, 8 августа. Бывший российский фигурист Евгений Плющенко поддержал Дину и Арину Авериных после скандального судейского решения на Олимпийских играх в Токио.

Плющенко назвал решение судей несправедливым. Он отметил, что такая оценка вызывает боль и обиду. По словам Плющенко, он сталкивался с аналогичной ситуацией на Олимпиаде в Ванкувере, которая стала для него третьей. Евгений заявил, что та серебряная награда стала для него дороже золотой. Сестры Аверины являются чемпионками для всего мира, подытожил спортсмен на личной странице в Instagram.

Дина Аверина завоевала серебряную награду. Золото досталось израильтянке Линой Ашрам, которая в заключительном этапе допустила катастрофическую ошибку, однако это не смутило судей. Арина Аверина заняла четвертую строчку.

Сестер также поддержала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Она отметила, что судьи хотели лишить Россию золота, а не вынести справедливое решение.