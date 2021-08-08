Несколько человек погибли из-за столкновения самолета с домом в США

Вашингтон, 8 августа. Одномоторный самолет Mooney M20 врезался в дом в американском городе Виктория.

Несмотря на то, что дом пустовал, столкновение привело к гибели нескольких человек, передает местный телеканал CBS Minnesota. По официальным данным, воздушное судно направлялось из аэропорта в Алегзандрии в аэропорт в городе Иден-Прери.

Точное число жертв крушения еще неизвестно, однако факт гибели подтвердили в офисе шерифа округа Карвер. Национальный совет по безопасности на транспорте уже начал расследование трагического инцидента.

Недавно на Аляске удалось найти тела погибших пассажиров экскурсионного самолета. Спасатели обнаружили останки в водоеме заповедника «Туманные фьорды», над которым произошло крушение.