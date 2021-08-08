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Психолог Клюев назвал способы выйти из апатии
Общество
Психолог Клюев назвал способы выйти из апатии
pexels.com  /  Kat Jayne

Москва, 8 августа. Хроническая усталость, апатия, мысли о суициде, отсутствие интереса к чему-либо могут оказаться признаками депрессии, предупредил психолог Андрей Клюев.

Депрессия представляет собой своеобразный режим ожидания нашего организма. Мы ждем какого-либо спасительного чуда, которое принесет облегчение от тягостной ситуации — смерти, любви и так далее, а до этого момента чувства, желания в нем «замораживаются». Ситуации, провоцирующие такое состояние, могут быть самыми разными, но объединяет их одно — человек делает то, что ему не хочется или причиняет дискомфорт, и не всегда легко выявить, что именно нас так мучает, поделился эксперт на «Яндекс.Кью».

Чтобы выйти из депрессии, психологи часто используют проверенные и популярные методы. Первый из них — повысить чувствительность тела, где живут чувства, а затем научиться их правильно идентифицировать. После этого необходимо привыкнуть их проговаривать и выражать. Затем самая трудная задача — приучить себя получать удовольствие от их выражения и озвучивания.

Также психологи недавно рассказали, как избавиться от самокритики во время секса. Для этого тоже важно научиться отделять свои истинные желания и чувства от того, что, как нам кажется, мы должны ощущать, делать и проявлять.

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