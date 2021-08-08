Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 06:51
06:51
Шоу-бизнес
Таролог Саона раскрыла главную причину одиночества Шарлиз Терон
06:35
Общество
В издании Haber7 раскрыли пользу крапивы
06:32
Происшествия
Выброс нефти с греческого нефтетанкера произошел в Черном море
06:15
Олимпиада-2020 в Токио
Плющенко поддержал Авериных после судейского скандала на Олимпиаде
06:05
Происшествия
Несколько человек погибли из-за столкновения самолета с домом в США
06:00
Общество
Крымчане рассказали о хамстве некоторых туристов на пляжах Евпатории
05:48
Общество
Психолог Клюев назвал способы выйти из апатии
05:46
Наука
COVID-19 предложили лечить средством от глистов
05:32
Общество
«Не было Украины»: в Сети оценили высказывание экс-депутата Рады о разделе страны
05:02
Происшествия
МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи до 9 августа
Все новости

COVID-19 предложили лечить средством от глистов

  /   Обновлено: 08 августа 2021 05:46
Наука
COVID-19 предложили лечить средством от глистов
pexels.com  /  Polina Zimmerman

Вашингтон, 8 августа. Исследователи из США посчитали препарат против глистов перспективным лекарством от COVID-19, сообщает журнал ACS Infectious Disease.

Ученые считают, что салициланилиды могут препятствовать проникновению коронавируса в клетки и способны бороться с цитокиновым штормом. При этом препараты могут применяться даже против новых версий инфекции, так как их эффективность не зависит от штамма вируса.

Салициланилиды впервые начали применять в качестве препарата от глистных инвазий у крупного рогатого скота в 1950-х годах в Германии. Однако пока соединение не тестировали на людях.

Ведущий автор исследования, сотрудник Института Скриппса (США) Ким Джанда отметила, что об эффективности салициланилидов против некоторых вирусов известно уже 10-15 лет. Однако обычно их зона действия ограничена кишечником. Кроме того, ученый предупредила, что соединения могут оказаться токсичны.

Между тем главной мерой профилактики COVID-19 остается вакцинация. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на утро 6 августа первым компонентом в России вакцинировано более 39 млн человек, сообщает RT. Обоими компонентами в стране привиты более 30 млн человек, отметила чиновница.

Вернуться назад

Все новости / Наука / COVID-19 предложили лечить средством от глистов
лекарства коронавирус глисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru