COVID-19 предложили лечить средством от глистов

Вашингтон, 8 августа. Исследователи из США посчитали препарат против глистов перспективным лекарством от COVID-19, сообщает журнал ACS Infectious Disease.

Ученые считают, что салициланилиды могут препятствовать проникновению коронавируса в клетки и способны бороться с цитокиновым штормом. При этом препараты могут применяться даже против новых версий инфекции, так как их эффективность не зависит от штамма вируса.

Салициланилиды впервые начали применять в качестве препарата от глистных инвазий у крупного рогатого скота в 1950-х годах в Германии. Однако пока соединение не тестировали на людях.

Ведущий автор исследования, сотрудник Института Скриппса (США) Ким Джанда отметила, что об эффективности салициланилидов против некоторых вирусов известно уже 10-15 лет. Однако обычно их зона действия ограничена кишечником. Кроме того, ученый предупредила, что соединения могут оказаться токсичны.

Между тем главной мерой профилактики COVID-19 остается вакцинация. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на утро 6 августа первым компонентом в России вакцинировано более 39 млн человек, сообщает RT. Обоими компонентами в стране привиты более 30 млн человек, отметила чиновница.