Москва, 8 августа. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что скоро Украину могут разорвать другие страны. В Сети оценили высказывание политика.

По его мнению, в случае серьезного противостояния соседние государства с радостью отберут часть территорий. Киев может потерять многое, если не изменит свой подход в политике.

«Так это не ваши земли и территории! Верните и украинствуйте дальше!» — отметил Ольхон.

Пользователь mr.gorlen считает, что после ситуации с Крымом схожим образом стоило поступить Венгрии, Польше и Румынии. Однако теперь Украина превратилась в военную базу США.

«Не было никогда страны с названием Украина, и не надо. Нежизнеспособное образование получилось», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Читатель konoko предлагает украинцам не переживать. Им оставят ровно те границы, которые должны быть исторически. В этих пределах им будет комфортно и свободно.

«Да быстрее бы уже распалась эта придуманная страна, с придуманной нацией, и с деревенским суржиком в качестве государственного языка», — резко высказался newman12345.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей заявил, что Киев готов финансировать переселение русскоязычных украинцев в РФ.