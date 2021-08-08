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«Нижний Новгород» одержал победу на «Спартаком»
Спорт
«Нижний Новгород» одержал победу на «Спартаком»
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Москва, 8 августа. «Нижний Новгород» одержал победу над московским «Спратаком» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Игра проходила в столице России на стадионе «Открытие Арена». Первый гол в матче забил защитник нижегородцев Кирилл Гоцук. Он отправил мяч в ворота на четвертой минуте. Увеличил преимущество над «Спартаком» Алексей Козлов на 16-й минуте. В составе московской команды отличился в самом конце встречи только нападающий Эсекьель Понсе. Он забил гол на 86-й минуте.

Сейчас «Нижний Новгород» идет на третьем месте РПЛ. «Спартак» занимает только девятую строчку в турнирной таблице.

«Спартак» недавно лишился спортивного директора Дмитрия Попова. Наставник московского клуба Руй Витория заявил, что ничего не знал об этом.

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