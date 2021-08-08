Новые штаммы коронавируса могут назвать в честь созвездий

Женева, 8 августа. Названия созвездий могут быть использованы для обозначения новых штаммов коронавируса, если для этого не хватит греческих букв, заявила эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, вариант с созвездиями действительно обдумывают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В интервью газете The Daily Telegraph Ван Керкхове отметила, что также рассматривался и вариант с именами богов и богинь Древней Греции, но в организации от него уже отказались.

Из-за мутаций вируса для обозначения его новых разновидностей, которые вызывают интерес или озабоченность, в будущем может не хватить 24 букв греческого алфавита, уточнила эксперт ВОЗ. По ее словам, решение по названиям штаммов вируса объявят «относительно скоро». В настоящее время предложения дважды проверяют команда юристов и рабочая группа ВОЗ по эволюции вирусов. Они должны убедиться, что предложенные названия «никого не расстроят».

Ранее врачи из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) назвали основные признаки заражения штаммом «Дельта». Самым частым симптомом стала головная боль. Кроме того, больные жалуются на чиханье, насморк и потерю обоняния.