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Батальонные тактические учения начнутся в Южном военном округе с 9 августа

  /   Обновлено: 08 августа 2021 04:38
Армия
Батальонные тактические учения начнутся в Южном военном округе с 9 августа
Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 8 августа. Двусторонние батальонные тактические и специальные учения пройдут в августе и сентябре на 20 полигонах Южного военного округа (ЮВО).

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО. Учения начнутся 9 августа и продолжатся до 15 сентября 2021 года. Они пройдут на полигонах в Астраханской и Ростовской областях, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Армении и других.

В учениях примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и другие. Военнослужащие отработают выполнение задач на различных местностях днем и ночью.

Недавно Минобороны России засекретило архивные документы о советской армии, и о том, как она пробивала окружение Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года, передает «Парламентская газета».

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