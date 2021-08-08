Батальонные тактические учения начнутся в Южном военном округе с 9 августа

Москва, 8 августа. Двусторонние батальонные тактические и специальные учения пройдут в августе и сентябре на 20 полигонах Южного военного округа (ЮВО).

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО. Учения начнутся 9 августа и продолжатся до 15 сентября 2021 года. Они пройдут на полигонах в Астраханской и Ростовской областях, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Армении и других.

В учениях примут участие войска радиационной, химической и биологической защиты, разведки, материально-технического и медицинского обеспечения и другие. Военнослужащие отработают выполнение задач на различных местностях днем и ночью.

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