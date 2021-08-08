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Идею увеличить рабочую неделю до семи дней оценили в Госдуме
Общество
Идею увеличить рабочую неделю до семи дней оценили в Госдуме
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 августа. Депутаты Госдумы высказали свое мнение по поводу увеличения рабочей недели в России до шести или семи дней.

Несколько человек высказались категорически против. Среди них заявил о своем однозначном неодобрении такой инициативы председатель комитета Госдумы по соцполитике и труду Ярослав Нилов, который заявил, что при таком формате люди не смогут полноценно отдыхать.

«Выжимать из людей, не давая отдыхать, — я с этим не согласен», — сказал Нилов в беседе с РИА Новости.

Оказался против и зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, который считает введение нового порядка нецелесообразным. Семь рабочих дней должны приводить к повышению производительности, здесь же связь неочевидна и под вопросом.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн высказался прямо: он назвал задумку «безумной» и пообещал, что партия не допустит ее реализации. Четырехдневную рабочую неделю недавно тоже подняли на обсуждение. Глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков подчеркнул, что самое важное — сберечь уровень зарплаты российских сотрудников даже при таком урезанном режиме.

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