Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Москва, 8 августа. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал, что ожидает рубль и нефть на следующей неделе.

По словам эксперта, национальная валюта на предстоящей неделе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 рубля за доллар и 85,5-87,5 рубля за евро. Доллар получил поддержку на мировом рынке на ожиданиях сворачивания монетарных стимулов американской ФРС и опасениях замедления восстановления мировой экономики в связи с нарастающей волной COVID-19, отмечает Васильев.

Курс рубля поддержат высокие цены на газ, нефть, металлы и прочие статьи российского экспорта, возросшая привлекательность операций carry trade и пониженный спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж туристов в связи с частичным закрытием границ из-за пандемии. Однако риски коррекции на сырьевых площадках повышают укрепление доллара и четвертая волна коронавируса, сообщил изданию «Российская газета» специалист.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, цена нефти марки Брент останется на уровне 70-72 доллара за баррель. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что индекс Мосбиржи до среды останется в диапазоне 3770-3835 пунктов, индекс РТС — 1615-1655 пунктов.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников сообщил RT, что «эти эпидемические вещи» начинают вселять в рынки нервозность. По словам специалиста, рисков становится больше и приходится пересматривать старые прогнозы.