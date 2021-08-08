Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 05:20
05:02
Происшествия
МЧС объявило экстренное предупреждение в Сочи до 9 августа
04:54
Спорт
«Нижний Новгород» одержал победу на «Спартаком»
04:54
Наука
Новые штаммы коронавируса могут назвать в честь созвездий
04:41
Общество
Идею увеличить рабочую неделю до семи дней оценили в Госдуме
04:38
Армия
Батальонные тактические учения начнутся в Южном военном округе с 9 августа
04:18
Экономика
Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
04:16
Армия
Возможности Ту-95МС после модернизации оценили в США
04:15
Общество
Штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Сочи
04:00
Общество
Стариков поймал Эйдельман на неуважении русских и незнании истории России
03:59
Общество
«Все это нереально»: японцы потеряли надежду на возврат Курил
Все новости

Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
Экономика
Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 августа. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал, что ожидает рубль и нефть на следующей неделе.

По словам эксперта, национальная валюта на предстоящей неделе будет торговаться в диапазоне 72,5-74,5 рубля за доллар и 85,5-87,5 рубля за евро. Доллар получил поддержку на мировом рынке на ожиданиях сворачивания монетарных стимулов американской ФРС и опасениях замедления восстановления мировой экономики в связи с нарастающей волной COVID-19, отмечает Васильев.

Курс рубля поддержат высокие цены на газ, нефть, металлы и прочие статьи российского экспорта, возросшая привлекательность операций carry trade и пониженный спрос на валюту со стороны выезжающих за рубеж туристов в связи с частичным закрытием границ из-за пандемии. Однако риски коррекции на сырьевых площадках повышают укрепление доллара и четвертая волна коронавируса, сообщил изданию «Российская газета» специалист.

По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, цена нефти марки Брент останется на уровне 70-72 доллара за баррель. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что индекс Мосбиржи до среды останется в диапазоне 3770-3835 пунктов, индекс РТС — 1615-1655 пунктов.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников сообщил RT, что «эти эпидемические вещи» начинают вселять в рынки нервозность. По словам специалиста, рисков становится больше и приходится пересматривать старые прогнозы.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля на следующей неделе
нефть рубль валюта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru