Вашингтон, 8 августа. Военный эксперт Питер Сучиу рассказал, на что способен российский стратегический ракетный бомбардировщик Ту-95МС после модернизации.

Специалист отмечает, что Ту-95 остается одним из старейших видов военной техники, который остается в активном обслуживании в России и единственным не реактивным бомбардировщиком в мире. Несмотря на возраст, самолет может покрывать большие расстояния и регулярно выполняет полеты вдоль границ США, подчеркивает Сичиу.

Эксперт считает Ту-95МС ключевым элементом воздушного компонента ядерной триады России. Одна из причин долголетия Ту-95 кроется в том, что их основная часть была произведена в 1980-е годы. Поэтому, имея более раннюю конструкцию, бомбардировщики на деле остаются относительно молодыми по сравнению с некоторыми самолетами НАТО.

Основным вооружением Ту-95МС является дозвуковая крылатая ракета Х-55 с дальностью полета около 2500 км. Кроме того, самолет способен нести ракеты с ядерными боеголовками Х-55см с дальностью полета до 3500 км и ракеты Х-555 с дальностью 2000 км. Всего бомбардировщик может выпустить шесть таких ракет.

Российские военные продолжали расширять способности Ту-95МС. После модернизации, по словам Сучиу, самолет получил возможность нести две дополнительные крылатые ракеты Х-101 и Х-102, которыми вооружены более новые бомбардировщики Ту-160. По словам эксперта, нововведения в конструкции позволили вооружить самолет восемью ракетами вместо четырех.

Благодаря недавним изменениям, в том числе модернизации систем контроля полета, навигации и связи Ту-95МСМ останутся в эксплуатации ВКС России до 2040 года, заключает Сучиу.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС действительно продолжают активно использовать в ВКС России. Ранее RT опубликовало видео полетов и дозаправки бомбардировщиков в воздухе. Маневр отрабатывался на скорости 550 км/ч.