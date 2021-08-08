«Все это нереально»: японцы потеряли надежду на возврат Курил

Токио, 8 августа. Японское издание President OnLine опубликовало материал, в котором говорится, что в ситуации с Курилами Токио обвели вокруг пальца. Читатели оценили статью.

Автор материала считает, что Россия не вернет даже два острова из четырех. Вместо этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин призывает Запад инвестировать в регион. Об этом пишет ИноСМИ.

«Вот так-то проигрывать в войне! А ведь когда-то владения Японии распространялись на Южный Сахалин!» — считает aok.

Читатель ton назвал Японию колонией. Правительство может только говорить, но в реальности ничего не может противопоставить своим политическим конкурентам.

«Действительно Японию обвели вокруг пальца. Ведь это Абэ в 2016 году предложил план совместного экономического освоения северных территорий. Мы сами подпевали России», — отметил jvd.

Пользователь jibunnwotaisetuni считает, что Япония должна ввести санкции против компании Caterpillar Inc. Правительство что-то должно сделать с тем фактом, что американская организация строит электростанции на Курилах.

«Теперь говорить русским «Верните острова» — это примерно то же самое, как говорить «Верните Америку населявшим ее индейцам»! Все это нереально. А жить нужно реалиями», — подчеркнул ikn.

Ранее эксперты китайского издания Baijiahao рассказали, что Россия может пригласить КНР развивать Курильские острова. Это приведет в ярость Японию.