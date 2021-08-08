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В Bloomberg предрекли рекордные цены на газ

  /   Обновлено: 08 августа 2021 03:48
Экономика
В Bloomberg предрекли рекордные цены на газ
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 8 августа. Пока Европа говорит о зеленой энергетике и выражает беспокойство по поводу российского газа, его стоимость выросла на 1000%. Промышленность не может совершить плавный переход.

Голубое топливо в последнее десятилетие было избыточным ресурсом с низкой ценой. Оно идеально подходило для отопления жилья и активно использовалось в сфере энергетики. Однако внезапно спрос превысил предложение, что фактически подорвало рынок. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Газовые тарифы в Европе достигли на этой неделе рекордных значений, а поставки сжиженного топлива в Азию близки к рекордным для этого времени года», — говорится в материале.

Считается, что для обеспечения экологических целей всемирное сообщество собирается использовать чистый газ вместо грязного угля. Однако производители стали меньше инвестировать из-за властей, явно озабоченных климатическими изменениями. Исходя из этих изменений можно предположить, что отныне Европа будет покупать газ дорого и на протяжении долгих лет.

«Как ни смотри, а газ будет переходным топливом еще многие десятилетия, поскольку основные экономики стремятся достичь целевых показателей выбросов углерода. Цена на газ, вероятнее всего, останется повышенной в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной вырастет еще», — считает главный исполнительный директор московской Macro-Advisory Ltd Крис Уифер.

Ранее стало известно, что ряд немецких «демократических изданий» в последнее время яростно критикуют правительство своей страны по поводу сближения с Россией по линии «Северного Потока — 2», видя в этом опасную энергетическую зависимость Берлина от Москвы.

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