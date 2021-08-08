Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 03:50
03:48
Экономика
В Bloomberg предрекли рекордные цены на газ
03:43
Общество
Опрос показал, на что россияне чаще всего тратят налоговый вычет
03:40
Экономика
Финансист Саркисян назвал выгодными покупки валюты через приложения банков
03:23
Общество
Теннис, футбол, бег: названы виды спорта, продлевающие жизнь
03:15
Политика
Глава МИД Чехии выступил за сохранение экономических отношений с Россией
02:58
Общество
«Повышение индекса счастья»: эксперт Склянчук оценил проект сквера в Петербурге
02:51
Политика
Россия обвела Японию вокруг пальца в ситуации с Курилами
02:36
Политика
Экс-депутат Рады Мураев раскрыл главный обман Зеленского
02:34
Общество
Представители строительных компаний развенчали популярные мифы об отрасли
02:31
Общество
Специалист Григорий Пащенко рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами
Все новости

Теннис, футбол, бег: названы виды спорта, продлевающие жизнь
Общество
Теннис, футбол, бег: названы виды спорта, продлевающие жизнь
pixabay.com

Москва, 8 августа. Датские ученые подвели итоги 25-летних исследований, в ходе которых определили оптимальные варианты физических нагрузок, продлевающих жизнь.

Теннис

Данные показали, что люди, регулярно выходящие на корт, живут примерно на десять лет дольше. Однако их продолжительность жизни сравнивали с теми, кто вообще не проводит никаких тренировок. Об этом сообщает ИноСМИ.

Бадминтон

Его пользу доказали британцы. В 2017 году они проанализировали форму и привычки свыше 80 тыс. граждан. и выявили, что любой вид спорта, в котором есть ракетка, добавляет годы жизни. Бадминтон — не исключение.

Футбол

Самый популярный вид спорта, если заниматься им разумно, также крайне полезен для организма, поскольку оказывает обширное воздействие на организм. В среднем он увеличивает жизнь почти на пять лет.

«Принадлежность к группе людей, которые регулярно встречаются и имеют общие интересы, формирует ощущение поддержки, доверия и общности, что в свою очередь создает чувство благополучия и улучшает здоровье в долгосрочной перспективе», — говорится в материале.

Велосипед

Езда на этом виде транспорта относится к аэробным упражнениям и продлевает жизнь в среднем почти на четыре года. При выявлении данных ученые обследовали участников на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, лишний вес, склонность к повышенному давлению.

Плавание

Руководитель британского исследования Доктор Джеймс О’Киф согласился с датскими коллегами относительно эффективности этого вида спорта. Регулярные занятия им добавляют в среднем чуть более трех лет.

Бег

«Нам известно, что социальный аспект спорта способствует уменьшению стресса, что хорошо влияет на состояние здоровья в целом», — отметил Джеймс О’Киф.

Регулярные пробежки увеличат жизнь на три года. По своей эффективности схожи с плаванием.

Общие упражнения

Ученые считают, что в спорте важен не только социальный аспект. Простая зарядка и обычные тренировки (отжимания, планка) также способствуют укреплению здоровья.

Силовые тренировки

Любители тяжестей, как показало исследование, живут в среднем на полтора года дольше. Однако для этого нужно регулярно ходить в спортзал и не забывать о питании и восстановлении.

Ранее стало известно, что прогулки могут продлить здоровье головного мозга. Оно во многом определяется физической активностью всего тела.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Теннис, футбол, бег: названы виды спорта, продлевающие жизнь
футбол спорт бег зож
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru