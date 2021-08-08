Теннис, футбол, бег: названы виды спорта, продлевающие жизнь

Москва, 8 августа. Датские ученые подвели итоги 25-летних исследований, в ходе которых определили оптимальные варианты физических нагрузок, продлевающих жизнь.

Теннис

Данные показали, что люди, регулярно выходящие на корт, живут примерно на десять лет дольше. Однако их продолжительность жизни сравнивали с теми, кто вообще не проводит никаких тренировок. Об этом сообщает ИноСМИ.

Бадминтон

Его пользу доказали британцы. В 2017 году они проанализировали форму и привычки свыше 80 тыс. граждан. и выявили, что любой вид спорта, в котором есть ракетка, добавляет годы жизни. Бадминтон — не исключение.

Футбол

Самый популярный вид спорта, если заниматься им разумно, также крайне полезен для организма, поскольку оказывает обширное воздействие на организм. В среднем он увеличивает жизнь почти на пять лет.

«Принадлежность к группе людей, которые регулярно встречаются и имеют общие интересы, формирует ощущение поддержки, доверия и общности, что в свою очередь создает чувство благополучия и улучшает здоровье в долгосрочной перспективе», — говорится в материале.

Велосипед

Езда на этом виде транспорта относится к аэробным упражнениям и продлевает жизнь в среднем почти на четыре года. При выявлении данных ученые обследовали участников на наличие сердечно-сосудистых заболеваний, лишний вес, склонность к повышенному давлению.

Плавание

Руководитель британского исследования Доктор Джеймс О’Киф согласился с датскими коллегами относительно эффективности этого вида спорта. Регулярные занятия им добавляют в среднем чуть более трех лет.

Бег

«Нам известно, что социальный аспект спорта способствует уменьшению стресса, что хорошо влияет на состояние здоровья в целом», — отметил Джеймс О’Киф.

Регулярные пробежки увеличат жизнь на три года. По своей эффективности схожи с плаванием.

Общие упражнения

Ученые считают, что в спорте важен не только социальный аспект. Простая зарядка и обычные тренировки (отжимания, планка) также способствуют укреплению здоровья.

Силовые тренировки

Любители тяжестей, как показало исследование, живут в среднем на полтора года дольше. Однако для этого нужно регулярно ходить в спортзал и не забывать о питании и восстановлении.

Ранее стало известно, что прогулки могут продлить здоровье головного мозга. Оно во многом определяется физической активностью всего тела.