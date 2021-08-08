Финансист Саркисян назвал выгодными покупки валюты через приложения банков

Москва, 8 августа. Валюту выгоднее покупать на бирже, а также через банковские приложения. Об этом рассказал глава управления разработки компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

Финансист в беседе с «Праймом» отметил, что с точкой входа при приобретении валюты важно обращать внимание на динамику ожиданий инфляции. Нужно определять, нарастают ли они для доллара в соотношении с валютами развивающихся стран, а также на динамику цен на нефть.

Падающие цены на нефть в настоящий момент не до конца отразились на курсе валют, отмечает финансист. По его словам, хорошим моментом для входа будет ситуация, когда рынок два вышеуказанных фактора не учел до конца.