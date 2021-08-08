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Опрос показал, на что россияне чаще всего тратят налоговый вычет
Общество
Опрос показал, на что россияне чаще всего тратят налоговый вычет
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Москва, 8 августа. Налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки тратят 47% опрошенных россиян. Исследование провел «Райффайзенбанк».

На ремонт налоговый вычет планируют потратить 22% жителей России, 31% респондентов оставят его на расходы. Покупки для дома предпочитают делать 14% граждан.

Кроме этого, 12% на эти средства хотят поехать в отпуск, 3% и 2% добавят налоговый вычет к средствам с накоплениями к инвестициям и первоначальному взносу на квартиру, соответственно, пишет ТАСС.

В среднем россияне выплачивают ипотечный кредит за семь лет, сообщил управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков.

Недавно налоговый специалист Юлия Майфет рассказала, что необходимо сделать для получения налогового вычета на занятия спортом.

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ипотека налог расходы
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