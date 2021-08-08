Глава МИД Чехии выступил за сохранение экономических отношений с Россией

Прага, 8 августа. Республика должна сохранить экономические отношения с Москвой и поддерживать заинтересованные в развитии бизнеса в России чешские фирмы, считает глава МИД Чехии Якуб Кулганек.

Министр убежден, что экономические отношения республики с РФ нужно удержать на текущем уровне и поддерживать чешские компании, которые заинтересованы в развитии бизнеса на территории России. Кулганек подчеркнул, что такие фирмы создают рабочие места в Чехии.

Во внешнеполитическом ведомстве Чехии и ранее заявляли о необходимости выстраивания прагматических отношений с Россией, сообщает RT. Кулганек призывал Прагу и Москву к взаимному уважению и говорил о необходимости исключения республики из российского списка недружественных стран.