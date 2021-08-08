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«Повышение индекса счастья»: эксперт Склянчук оценил проект сквера в Петербурге
Общество
«Повышение индекса счастья»: эксперт Склянчук оценил проект сквера в Петербурге
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 8 августа. Благоустройство сквера на Школьной улице в Петербурге даст горожанам так называемое «третье место» — место для отдыха.

Такое место должно быть в каждом районе, оно идет следующим после дома и работы, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в беседе с журналистами «Невских Новостей». Такие зоны формируют у жителей ощущение расслабления, доступности отдыха, поэтому уделять внимание таким проектам необходимо, чтобы «повысить индекс счастья».

Сам губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал новый облик сквера во время рабочего объезда Приморского района. По его словам, пространство будет разделено на две части — тихую для людей преклонного возраста и любителей спокойного отдыха и оживленную для тех, кто любит активное времяпрепровождение. К осени в сквере откроется новый скейт-парк. Общая сумма на благоустройство составила 54 миллиона рублей.

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благоустройство сквер александр беглов
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