Россия обвела Японию вокруг пальца в ситуации с Курилами

Москва, 8 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Запад инвестировать в Курилы, что может привлечь американский бизнес. В таком случае Япония окажется в самом хвосте.

Профессор социологии и политологии университета Цукубы Ицуро Накамура отметил, что это первый в истории случай, когда высокопоставленный государственный чиновник выходит на контакт с западными странами с точки зрения развития северных территорий. Об этом сообщает ИноСМИ.

По мнению Накамуры, островной регион развивается именно так, как и планировал президент России Владимир Путин. Визит премьера Мишустина — важный этап политической карьеры чиновника.

«Именно в этом контексте Путин и поручил Мишустину посетить в ходе своей дальневосточной поездки остров Итуруп и составить конкретный план дальнейшего экономического развития северных территорий», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в своем заявлении Мишустин под «западными странами» подразумевал США. Несмотря на натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой, бизнес-партнерство может состояться.

«В марте 2018 года стало известно, что Caterpillar Inc., крупная компания по производству строительной техники в США, планирует построить дизельные электростанции на острове Шикотан, и две из них заработают уже в следующем году», — отметил политолог.

Его печалит этот факт, поскольку в том же году представители Москвы и Токио решили ускорить переговоры по мирному договору, основанному на Совместной советско-японской декларации 1956 года. По итогам встречи Япония решила требовать не четыре, а два острова: Шикотан и Хабомаи.

«Однако за кулисами этих переговоров российское правительство уже тогда привлекало американские компании на один из двух островов, Шикотан. Кремль обратился к американскому бизнесу именно потому что не собирается возвращать Шикотан Японии», — заявил Накамура.

Он считает, что если бы в США задумывались над возвращением Курил под контроль Токио, то они никогда бы не стали вкладывать средства в развитие региона. Своими действиями Россия пытается выбить Японию с островов.

«Заявления Мишустина являются ультиматумом по отношению к Японии, и наоборот, можно сказать, что это призыв к восстановлению некоего уровня отношений с Соединенными Штатами», — резюмировал эксперт.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец заявил, что Калининград, Крым и Курилы — три российские кости в горле НАТО.