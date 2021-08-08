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Представители строительных компаний развенчали популярные мифы об отрасли
Общество
Представители строительных компаний развенчали популярные мифы об отрасли
Невские Новости

Москва, 8 августа. Повышенный травматизм, пьянство и преобладание исключительно мужских коллективов являются самыми распространенными мифами о профессии строителя, рассказали представители отрасли.

Замгендиректора компании «Сити-XXI век» Денис Денисов в беседе с РИА Новости сообщил, что самым частым мифом о строительной сфере является то, что она является исключительно мужской. Однако в последние годы на стройках все чаще появляются женщины. Речь идет в основном о работах, связанных с отделкой.

Управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский заявил, что нередко сталкивался с заблуждением о пьянстве строителей. По его словам, во многих крупных компаниях на входе проводят тесты на опьянение, поскольку на стройке опасно находиться в таком состоянии.

Также Колочинский не согласился с широко распространенным мнением о том, что на стройках наблюдается повышенный травматизм. Он напомнил, что крупные компании следят за безопасностью.

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стройка пьянство опасность мифы
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