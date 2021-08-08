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Экс-депутат Рады Мураев раскрыл главный обман Зеленского
Политика
Экс-депутат Рады Мураев раскрыл главный обман Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 8 августа. Президент Украины Владимир Зеленский обманул граждан, которые за него проголосовали, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В частности, обмануто доверие жителей юго-восточной и центральной Украины, рассказал политик в эфире телеканала «Наш». Лидер сыграл на «нашем нежелании, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», заключил бывший депутат.

«Очень сложно будет следующей власти восстановить статус-кво, вернуть доверие мира, собственных граждан», — констатировал Мураев.

Также сложно будет восстановить потенциал, который сейчас исчезает на глазах. Притом неизвестно, самостоятельно ли Зеленский вводил собственный народ в заблуждение или же ему помогли. Может быть, сыграл роль вовремя снятый фильм «Слуга народа», предположил политик. Об этом говорят и противоречия в заявлениях президента, которые недавно рассеяла бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

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украина владимир зеленский обман
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