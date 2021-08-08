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Специалист Григорий Пащенко рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами
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Специалист Григорий Пащенко рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами
Общество
Специалист Григорий Пащенко рассказал о новой схеме мошенничества с кредитами
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Москва, 8 августа. Мошенники стали чаще применять новую схему обмана с фальшивым одобрением кредита. Информацией об этом поделился эксперт в сфере информационной безопасности Григорий Пащенко.

Злоумышленники отправляют сообщения возможным жертвам о предварительно одобренном или выданном кредите, после чего звонят, представляясь сотрудником банковской службы безопасности или прокуратуры. Во время звонка мошенники говорят, что на имя человека был взят кредит и некоторые деньги были сняты, но банк посчитал операцию подозрительной. После этого человеку предлагают отменить кредит, используя его личную информацию, передает радио Sputnik.

Специалист советует при таких случая не использовать личную информацию по указанию злоумышленников и не переводить деньги на другие счета. Если у клиента банка есть какие-то сомнения по поводу безопасности счета, то лучше самому обратиться в кредитную организацию.

Злоумышленники также начали использовать пандемию в своих целях. Мошенники создают фейковые сайты, которые обещают жертвам оформление разных выплат от государства.

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