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Большой природный пожар продолжает действовать в Мордовии
Происшествия
Большой природный пожар продолжает действовать в Мордовии
pxhere.com

Саранск, 8 августа. Большой природный пожар продолжает действовать в Мордовии на территории государственного природного заповедника, который расположен около населенных пунктов.

Больше 600 человек и 130 единиц техники привлекли к работе, чтобы не допустить распространение огня. Также специалисты задействовали самолет Бе-200, два вертолета МИ-8 МЧС России и два самолета Министерства обороны.

Сегодня к месту ликвидации возгорания направили два дополнительных самолета Ил-76, которые имеют выливную авиационную технику. При этом идет увеличение наземной группировки.

Лесной пожар ранее уничтожил больше 30 жилых домов в якутском поселке Бясь-Кюель. Жителей сгоревших строений разместили в эвакуационных пунктах и у членов семьи.

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