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Кнопочные телефоны могут повысить безопасность личных данных

  /   Обновлено: 08 августа 2021 02:12
Общество
Кнопочные телефоны могут повысить безопасность личных данных
Global Look Press  /  CHROMORANGE / Bilderbox

Москва, 8 августа. Многие люди возвращаются к менее функциональным моделям телефонов, чтобы защитить личные данные, рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Чем умнее устройство, тем проще взломать личные данные человека, которые он когда-либо вводил на устройстве даже во время безопасной двухфакторной авторизации, рассказал эксперт в беседе с «Прайм».

Старомодные кнопочные устройства не дадут своровать ваше местоположение, фотографии, смски, информацию о звонках, не будут подслушивать вас для лучшего таргетирования рекламы и для подбора наиболее интересных рекомендаций. Сейчас достаточно моделей с достаточно объемной батареей, на который можно установить минимум мессенджеров, многие специально прибегают к использованию таких телефонов для повышения безопасности своих данных. Например, эксперты не советуют обсуждать рядом с современным смартфоном финансовые вопросы во избежание утечки данных.

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