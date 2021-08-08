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Названы восемь способов снизить расход моторного масла
Общество
Названы восемь способов снизить расход моторного масла
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Москва, 8 августа. Эксперты назвали восемь способов уменьшить расход моторного масла, не требующие ремонта силового агрегата.

Некоторые автопроизводители в инструкции дают нереалистичные рекомендации по расходу моторного масла. Эксперты считают, что они таким образом пытаются обезопасить себя от претензий покупателей современных автомобилей, чьи моторы порой литрами расходуют масло. При нормальной эксплуатации двигатель потребляет не более литра на 7-8 тыс. километров, отмечают специалисты.

Сократить расход, по их словам, поможет ликвидация утечек. Кроме того, следует наладить систему вентиляции картерных газов, использовать масла с большей вязкостью в случае износа цилиндропоршневой группы, применять присадки с загустителями, а также использовать средства автохимии при коксовании маслосъемных колец, заменить маслоотражательные колпачки, поставить новые поршневые кольца и отремонтировать турбокомпрессор.

Ранее RT сообщил, что в России средняя цена новой легковушки по итогам первой половины 2021 года достигла 1 886 000 рублей. Это выше первого полугодия прошлого года на 12,5%.

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автомобили экономия моторное масло
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