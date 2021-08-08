Аномальная жара настигнет несколько регионов Европейской России

Москва, 8 августа. Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Курскую и Белгородскую области настигнет аномальная жара в ближайшие дни. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура в данных регионах ожидается на 7-8 градусов выше норы. Столбик термометра превысит 36-37 градусов.

Такая погода будет по меньшей мере до 9 августа, уточнил синоптик. Если она сохранится еще на несколько дней, то будет наблюдаться волна тепла. Так, на юге Европейской России прогнозируется погода 35-38 градусов, на Кавказе она будет достигать 40 градусов.

Вильфанд в беседе с ТАСС отметил, что в Поволжье ожидается жаркая погода выше 30 градусов. Особенно жарко будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла.