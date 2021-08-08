Автоэксперт Епанешников объяснил, почему машину уводит в сторону при движении

Москва, 8 августа. Машину может уводить в сторону из-за огромного количества причин — начиная спущенным колесом и заканчивая особенностями дорожного полотна.

Последнее — одна из самых распространенных причин, поскольку все дороги в России сделаны под легким уклоном, чтобы во время ливней вода могла стекать. Если уклон достаточно ощутимый, то это может «тянуть» автомобиль, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников в беседе с «Прайм».

Проблема может скрываться глубже и заключаться в неисправности ходовой части автомобиля. Если элементы сильно изношены, то могут меняться углы установки колес, что приводит к неровной езде. То же самое касается подклинивания тормозов.

Недавно россиянам перечислили ключевые признаки удобного автомобиля для передвижения по городу. Одним из важных факторов эксперты назвали компактность, которая позволит комфортно парковаться даже в условиях ограниченного пространства.