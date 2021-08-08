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Дворецкий назвал запрещенные британской королевской семье продукты
Общество
Дворецкий назвал запрещенные британской королевской семье продукты
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Лондон, 8 августа. Экс-дворецкий королевской семьи Великобритании Грант Хэрролд сообщил, что морепродукты запрещены для королевы Елизаветы II и ее родственников.

Хэрролд заявил, что запрет на морепродукты введен для предотвращения вероятных отравлений у членов королевской семьи. Особую диету строго соблюдает сама королева.

Однако для Меган Маркл эта особенность стала неожиданностью. Она до вступления в королевскую семью заявила, что морепродукты находятся в ее идеальном обеденном дне. В дворце также запрещено есть чеснок и много лука.

Телеканал Lifetime ранее выложил трейлер художественной картины «Гарри и Меган: побег из дворца», которая посвящена разрыву принца и его жены с королевской семьей Британии. Соответствующей информацией поделился RT.

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Елизавета II диета морепродукты меган маркл
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