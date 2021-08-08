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Глава Роспотребнадзора взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
Происшествия
Глава Роспотребнадзора взяла под контроль ситуацию с заболевшими в поезде детьми
government.ru  /  Пресс-служба Правительства Российской Федерации

Москва, 8 августа. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию с детьми, которые ехали поездом Мурманск — Адлер, под личный контроль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В РЖД в субботу, 7 августа, сообщили, что в кубанских Белореченске и Апшеронске с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы 20 детей, которые ехали до места отдыха поездом Мурманск — Адлер.

После медосмотра путь до места назначения продолжили еще 15 несовершеннолетних с симптомами отравления. По факту происшествия правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В Роспотребнадзоре отметили, что возбуждено административное производство. По сообщению надзорного ведомства, ситуация с детьми находится на личном контроле Поповой. Принимаются необходимые меры, эпидемиологическое расследование ведется, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее RT со ссылкой на минздрав Кубани сообщал, что госпитализированные несовершеннолетние пассажиры следовавшего из Мурманска в Адлер поезда находятся в больнице в состоянии легкой, а также средней степени тяжести.

По данным СМИ, заболевшие дети накануне вечером поужинали в вагоне-ресторане. Один из четырех сотрудников поезда был отстранен от работы после отказа сдавать анализы. Кроме того, были взяты пробы пищи, питьевой воды, продуктов и дезинфицирующих средств.

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дети роспотребнадзор попова
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