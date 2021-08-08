Правительство Латвии заявило о праве ликвидировать российские школы

Рига, 8 августа. Власти Латвии подготовили ответ на запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об изгнании нацменьшинств из школ в стране русского языка.

Правительство страны решило опять говорить о «советской оккупации» и защите идентичности Латвии. Рига не планирует отклоняться от своей политике по латышизации школ нацменьшинств. Соответствующей информацией поделились «Известия».

Российские семьи, которые направили в ЕСПЧ сотни исков, сообщают о своем желании добиваться справедливого решения. Родители для этого обращаются в международные судебные инстанции.

Языковой вопрос недавно стал причиной критики украинской писательницы Ларисы Ницой. Она предложила действовать как Польша и страны Прибалтики.