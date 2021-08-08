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«Врачи РФ» выявили дефицит медперсонала на фоне пандемии в России
Общество
«Врачи РФ» выявили дефицит медперсонала на фоне пандемии в России
freepik.com  /  freepik

Москва, 8 августа. Согласно исследованию закрытого сообщества «Врачи РФ», 87% респондентов отмечают дефицит специалистов в медицинских учреждениях.

Пандемия коронавируса только ухудшила «кадровый голод» в сфере здравоохранения, передают «Известия». При этом 9% опрошенных медиков заявили об отсутствии проблем с сотрудниками, а 4% участников опроса не смогли дать однозначный ответ по теме.

Проделанная работа выявила основные причины дефицита кадров: почти половина опрошенных (47%) считают основной причиной недостаточный уровень заработной платы, 32% заявили о плохой организации труда, 5% считают, что журналисты создали в СМИ негативный образ врача, из-за чего специалисты не хотят идти в профессию.

Российские врачи недавно рассказали, как долго может длиться постковидный синдром. Часто пациенты жалуются на сохранение симптоматики до полугода.

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