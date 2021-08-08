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Пандемия коронавируса положительно повлияла на рынок страхования в России
Общество
Пандемия коронавируса положительно повлияла на рынок страхования в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 8 августа. Пандемия коронавируса повлияла на рост рынка добровольного медицинского страхования. Об этом сообщили во Всероссийском страховом союзе (ВСС).

В 2018 и 2019 годах рынок страхования показывал рост, в 2020 упал, а в 2021 снова начал подниматься. Малый бизнес, ИП и небольшие предприятия резко отказались от страховых услуг в 2020 году. Рост в первом квартале 2021 года осуществился за счет средств на ДМС от крупного бизнеса и роста среднего чека.

Стоимость ДМС выросла из-за инфляции медицинских услуг, а коронавирус повлиял на ситуацию через отказ от страховых услуг многих сегментов бизнеса, рассказал вице-президент Всероссийского страхового союза Виктор Дубровин в интервью «Известиям».

Также ОСАГО, каско и ДМС в период пандемии успешно повлиял на страховой бизнес, так как россияне сидели дома, меньше ездили и меньше попадали в аварии. Кроме этого, увеличился спрос на страхование при выезде за границы, а выплаты болеющим COVID-19 людям выросли на 8% и составили не менее 828 млн рублей.

Недавно, руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, как недобросовестные страховщики обманывают россиян.

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