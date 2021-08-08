Минцифры предлагает разрешить сбор биометрии для идентификации водителей каршеринга

Москва, 8 августа. Минцифры России подготовило проект постановления об осуществлении сбора и обработки биометрических данных.

Документ перечисляет случаи, когда возможно осуществление сбора и обработки биометрических персональных данных. В частности, речь идет об идентификации водителей такси и каршеринговых автомобилей на период до суток.

Также другими случаями для сбора биометрических данных предлагается установить доступ на территорию организации. В частности, это относится к участникам финансового рынка. Также речь об участии в «собрании участников гражданского-правового сообщества». Утвердить указанные случаи предлагается с 2022 года.