Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 августа 00:44
00:43
Общество
Пандемия коронавируса положительно повлияла на рынок страхования в России
00:43
Общество
Правительство Латвии заявило о праве ликвидировать российские школы
00:41
Общество
Минцифры предлагает разрешить сбор биометрии для идентификации водителей каршеринга
00:41
Общество
«Врачи РФ» выявили дефицит медперсонала на фоне пандемии в России
00:35
Общество
Начались продажи нового кроссовера Volkswagen Taos в России
00:33
Общество
Адвокат Миронов рассказал, кто законно может войти в дом без согласия хозяев
00:21
Экономика
Жители России стали чаще посещать магазины в первом полугодии
00:20
Общество
«Сбер» ускорил закрытие банковских отделений в России
00:00
Общество
Экомастер поделилась, как популяризирует крымские продукты в частном производстве
23:55
Общество
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
Все новости

Адвокат Миронов рассказал, кто законно может войти в дом без согласия хозяев
Общество
Адвокат Миронов рассказал, кто законно может войти в дом без согласия хозяев
pxhere.com

Москва, 8 августа. Любая проверка квартиры или другого жилого помещения должна быть обоснованна законом, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Не предупредив хозяев, в квартиру могут постучаться только представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов, причем последние обязаны уведомлять о визите не позднее, чем за 14 дней до даты, а также прислушиваться к желанию владельца жилища перенести назначенный день на более удобный, передают «Известия».

Если же гражданин принципиально откажется впускать этих служащих в свое пространство, то они в ответ могут пойти в суд, который с большой вероятностью даст им право войти в дом. При этом приставу могут дать полномочия спилить дверной замок и войти.

«Никто кроме пристава не имеет права насильно попасть в жилище, даже полиция», — заявил опрошенный изданием эксперт.

Полиция же получает такое право в случае чрезвычайных ситуаций. Например, при пожаре.

Недавно цены на вторичном рынке в России выросли на 4%. Речь идет о крупных городах страны, подчеркнули эксперты.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Адвокат Миронов рассказал, кто законно может войти в дом без согласия хозяев
жилье дом хозяин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru