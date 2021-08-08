Адвокат Миронов рассказал, кто законно может войти в дом без согласия хозяев

Москва, 8 августа. Любая проверка квартиры или другого жилого помещения должна быть обоснованна законом, рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Не предупредив хозяев, в квартиру могут постучаться только представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов, причем последние обязаны уведомлять о визите не позднее, чем за 14 дней до даты, а также прислушиваться к желанию владельца жилища перенести назначенный день на более удобный, передают «Известия».

Если же гражданин принципиально откажется впускать этих служащих в свое пространство, то они в ответ могут пойти в суд, который с большой вероятностью даст им право войти в дом. При этом приставу могут дать полномочия спилить дверной замок и войти.

«Никто кроме пристава не имеет права насильно попасть в жилище, даже полиция», — заявил опрошенный изданием эксперт.

Полиция же получает такое право в случае чрезвычайных ситуаций. Например, при пожаре.

Недавно цены на вторичном рынке в России выросли на 4%. Речь идет о крупных городах страны, подчеркнули эксперты.