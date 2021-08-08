Жители России стали чаще посещать магазины в первом полугодии

Москва, 8 августа. Россияне посещают магазины в первом полугодии 2021 года в среднем 13 раз в течение месяца. В прошлом году этот показатель составил 12 раз.

Жители России при этом стали и больше тратить в супермаркетах за этот период. Средняя стоимость покупок увеличилось на 3% и составила 675 рублей. Соответствующая информация приводится в исследовании банка «Русский стандарт», результатами которого делится ТАСС.

Представители кредитной организации считают, что на показатели повлиял жесткий локдаун, выпавший на первую половину 2020 года. В этом же году ограничения были мягче. В материале также сказано, что пандемия стала причиной интереса россиян к покупкам в Сети.