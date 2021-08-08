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«Сбер» ускорил закрытие банковских отделений в России
Общество
«Сбер» ускорил закрытие банковских отделений в России
Пресс-служба Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Москва, 8 августа. Первые месяцы 2021 года ознаменовались закрытием 130 отделений «Сбера», в то время как в прошлом году их количество сократилось всего на 22 офиса.

На данный момент в России действует около 13 тысяч дополнительных отделений крупнейшего российского банка, передают «Известия». Покрытие территории в географическом плане от закрытия офисов не пострадало, напротив, открыты более 4 тысяч точек, которые позволяют пользоваться услугами жителям небольших населенных пунктов.

Представители ЦБ сообщили, что одной из ключевых целей является сохранение организации обслуживания клиентов на местах, особенно в отдаленной или деревенской местности. Уменьшение числа офисов не влияет на удобство клиентов, поскольку специалисты развивают онлайн-доступ и удаленные способы воспользоваться платежными и кредитными услугами. Маркетологи подтверждают эту информацию: по их мнению, «Сбер» является успешно развивающимся и соответствующим всем современным требованиям предприятием.

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