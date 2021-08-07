Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК

Москва, 7 августа. За коррупцию в рядах оборонно-промышленного комплекса стоит ввести смертную казнь, уверен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Такие преступления должны угрожать расстрелом, а не посадками. По словам Рогозина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», он придерживался такой точки зрения еще во времена работы в Госдуме.

«Воруют у обороны, у безопасности страны», — заявил Рогозин.

В случае недостаточного наказания происходит «потворство». Это не первый раз, когда глава госкорпорации позволяет себе жесткие замечания о взяточничестве в этой области. По его предыдущим заявлениям, ОПК нужно очищать от казнокрадства, как от «гнили и скверны», которые не дают двигаться дальше.

Также недавно Рогозин раскрыл смысл плакатов, которые висят на стенах закрытых корпусов оборонно-промышленного комплекса «Красмаш». Один из них гласит, что Роскосмос — семья.