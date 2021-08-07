Соседи пожаловались на Барака Обаму из-за праздника во время пандемии

Вашингтон, 7 августа. Соседи бывшего президента США Барака Обамы пожаловались на него из-за репетиции масштабного праздника в честь 60-летия экс-главы государства с сотнями гостей во время пандемии.

Инцидент произошел на острове Мартас-Винъярд, который находится в штате Массачусетс. На праздник жизни приехали актеры Джордж Клуни, Том Хэнкс и актриса Рита Уилсон, музыканты Jay-Z и Бейонсе, а также многие другие знаменитые личности.

Такое большое количество людей обеспокоило местных жителей во время пандемии коронавирусной инфекции. Бывший президент США принял решение об отмене веселья из-за жалоб соседей.

Многие американские политики своими действиями вызывают недовольство жителей США. Недавно в Мичигане стартовали акции протеста против вакцинации от коронавируса. Информацией об этом поделился RT.