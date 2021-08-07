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Причиной отравления детей в поезде на Кубани стал норовирус

  /   Обновлено: 07 августа 2021 22:56
Общество
Причиной отравления детей в поезде на Кубани стал норовирус
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Туапсе, 7 августа. Норовирус второго типа стал причиной отравления нескольких десятков детей в поезде на Кубани.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас поезд доехал до предполагаемого места отдыха несовершеннолетних пассажиров в городе Туапсе, 36 детей отправили в больницы после осмотра педиатрами, остальные успешно добрались до детского оздоровительного лагеря «Морская волна».

Еще 56 детей были госпитализированы по пути и попали в медучреждения Апшеронска и Белореченска, пока что никого из ребят еще не выписали. Врачи оказывают им необходимую помощь.

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дети поезд норовирус
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