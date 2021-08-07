Причиной отравления детей в поезде на Кубани стал норовирус

Туапсе, 7 августа. Норовирус второго типа стал причиной отравления нескольких десятков детей в поезде на Кубани.

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас поезд доехал до предполагаемого места отдыха несовершеннолетних пассажиров в городе Туапсе, 36 детей отправили в больницы после осмотра педиатрами, остальные успешно добрались до детского оздоровительного лагеря «Морская волна».

Еще 56 детей были госпитализированы по пути и попали в медучреждения Апшеронска и Белореченска, пока что никого из ребят еще не выписали. Врачи оказывают им необходимую помощь.