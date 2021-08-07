Алина Кабаева прокомментировала вызвавшее скандал судейство сестер Авериных

Москва, 7 августа. Российская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева дала комментарий после результатов личного многоборья на Играх в Токио.

Российская гимнастка впервые за 25 лет не стала лучшей. Золото досталось спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Отечественная гимнастка Дина Аверина завоевали лишь серебро, проиграв 0,150 балла. Ее родная сестра Арина Аверина стала только четвертой. При этом израильтянка в заключительном раунде ошиблась. Этот инцидент не ушел от глаз Кабаевой, передает «Спорт-Экспресс».

Российская чемпионка подчеркнула, что в художественной гимнастике на Олимпиаде случился опасный инцидент, когда победителем стала спортсменка, которая ошиблась, а выступившие безупречно гимнастки проигрывают. Кабаева подчеркнула, что этот прецедент является вопиющей несправедливостью. По ее мнению, судьи ставили перед собой задачу не выявить справедливого победителя, а лишить россиян золотой награды.

Тренер сборной России Ирина Винер Усманова также прокомментировала скандальное решение судей. Наставник заявила, что Дина Аверина выиграла, а не проиграла. Информацию об этом передает RT.