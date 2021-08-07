Шугалей назвал Буланову настоящей ценностью России после ее обращения к ЦИК

Санкт-Петербург, 7 августа. Глава ФЗНЦ Максим Шугалей отреагировал на просьбу певицы Татьяны Булановой к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой организовать честные выборы в Петербурге.

Татьяна Буланова записала видео с открытым обращением к главе Избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой. В эмоциональном ролике артистка попросила обеспечить партиям равные права на грядущих выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Поступок звезды массово поддержали россияне, опубликовав ободряющие сообщения в своих соцсетях.

Максим Шугалей поделился на этот счет своим мнением. Артистку он поддержал в своем Telegram-канале.

«Узнал и был очень удивлен, что у моей коллеги по партии «Родина» Татьяны Булановой возникли проблемы и сложности в ходе избирательной кампании. Именно поэтому сегодня на сайте партии «Родина» появилось ее обращение к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой. Что могу сказать, Татьяна действительно всем сердцем болеет за наш родной Санкт-Петербург. И вопросы, которые она адресует председателю ЦИК, обусловлены, на мой взгляд, исключительно заботой о городе», — написал Шугалей.

Кроме того, он назвал певицу настоящей легендой и ценностью России. Находясь в среде шоу-бизнеса, она смогла сохранить лицо и идентичность, что бывает довольно редко в этих кругах.

«И я горжусь, что я с ней в одной команде», — заключил глава Фонда защиты национальных ценностей.

Ранее стало известно, что в городе появился негласный запрет на размещение агитационных материалов партии «Родина», от которой Буланова и избирается в петербургский парламент. Чем политикам не угодила инициатива о доплатах пенсионерам, остается непонятным до сих пор. ФАН сообщал, что за инициативу Татьяны Булановой проголосовало порядка 700 тысяч жителей Петербурга. Сама артистка надеется, что благодаря губернатору Александру Беглову в городе все-таки пройдут честные выборы.