Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 23:14
23:00
Общество
Стаю тюленей после реабилитации выпустили в Приморье, ФАН публикует видео
22:54
Общество
Причиной отравления детей в поезде на Кубани стал норовирус
22:48
Спорт
Алина Кабаева прокомментировала вызвавшее скандал судейство сестер Авериных
22:31
Политика
Шугалей назвал Буланову настоящей ценностью России после ее обращения к ЦИК
22:27
Наука
NASA запустит проект по изучению астероида из драгоценных металлов в 2022 году
22:09
Общество
Дети с признаками отравления в поезде на Кубани доехали до Туапсе
22:08
Происшествия
Француз открыл стрельбу по правоохранителям в Сент-Этьене
22:06
Пресс-центр
Призеры Олимпиады в Токио раскрыли секрет успеха и рассказали, как проходили Игры
22:01
США
Полиция США убила более 500 человек с начала 2021 года
21:48
Олимпиада-2020 в Токио
Тренер Найфонова рассказал о подвиге матери олимпийского призера в Беслане
Все новости

NASA запустит проект по изучению астероида из драгоценных металлов в 2022 году

  /   Обновлено: 07 августа 2021 22:27
Наука
NASA запустит проект по изучению астероида из драгоценных металлов в 2022 году
pixabay.com

, 7 августа. Американские ученые изучат астероид, стоимость которого оценивается в 10 000 квадриллионов долларов.

Небесное тело содержит в себе столько драгоценных металлов, что все люди Земли смогли бы стать миллиардерами, пишет портал indy100. Астероид Психея был впервые обнаружен в 1852 году. Его радиус составляет 113 километров. Он появился при образовании Солнечной системы.

NASA запустит проект по его изучению в августе 2022 года. Это будет первое в истории исследование внеземного тела, которое полностью состоит из металла. Ученые предполагают, что астероид состоит из никеля и металлического железа.

Недавно специалисты обнаружили две огромные скалы в поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, передает «Парламентская газета».

Вернуться назад

Все новости / Наука / NASA запустит проект по изучению астероида из драгоценных металлов в 2022 году
космос астероид nasa
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru