NASA запустит проект по изучению астероида из драгоценных металлов в 2022 году

, 7 августа. Американские ученые изучат астероид, стоимость которого оценивается в 10 000 квадриллионов долларов.

Небесное тело содержит в себе столько драгоценных металлов, что все люди Земли смогли бы стать миллиардерами, пишет портал indy100. Астероид Психея был впервые обнаружен в 1852 году. Его радиус составляет 113 километров. Он появился при образовании Солнечной системы.

NASA запустит проект по его изучению в августе 2022 года. Это будет первое в истории исследование внеземного тела, которое полностью состоит из металла. Ученые предполагают, что астероид состоит из никеля и металлического железа.

Недавно специалисты обнаружили две огромные скалы в поясе астероидов между орбитами Юпитера и Марса, передает «Парламентская газета».