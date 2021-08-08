Болит душа за Россию: актриса Поргина похвалила Буланову за поправку о пенсионерах

Эстрадная певица, заслуженная артистка России Татьяна Буланова, баллотирующаяся в ЗакС Санкт-Петербурга, 7 августа обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с требованием обеспечить на выборах партиям равные права. Исполнительница полагает, что ей мешают вести предвыборную кампанию, а всему виной — ее программа по «Ленинградской надбавке» пенсионерам. В разговоре с корреспондентом ФАН певицу поддержала актриса Людмила Поргина. Вдова актера Николая Караченцова уверена, что такие политики, как Буланова, нужны во власти.

«Пенсии, которые получают люди в России, — это не прожиточный минимум, это даже не похоронный минимум. Люди вкалывали, работали, а получают такую пенсию, которая вообще не работает. Я считаю, этот вопрос надо разбирать в Госдуме РФ. Многие живут нищенски. Я поддерживаю программу Татьяны», — говорит артистка.

Людмила Поргина указывает и на то, что российским властям пора бы начать учиться благодарить людей за то, что они живут в родной стране и работают.

«Поэтому они должны получать нормальную пенсию, чтобы жить не как нищие. Страшно подумать! Есть пенсия 8 тыс. рублей, что это такое?! Невозможно ни за что заплатить, проще умереть. Я поддерживаю Татьяну, она молодец, потому что она думает о тех, кто не может себя прокормить», — отмечает Поргина.

Актриса глубоко переживает за будущее своей страны и за граждан, проживающих на ее территории. Главное ее желание — чтобы люди в первую очередь ощущали себя людьми.

«Я не хочу, чтобы мои друзья уезжали работать за границу. Не хочу, чтобы они там искали деньги и пенсию. Я хочу, чтобы они жили здесь, с нами. Мы теряем культуру, язык, поэзию, потому что мы нищенствуем. Таня Буланова это очень хорошо поняла, она молодец. Она почувствовала это. Я хочу, чтобы людям прибавили пенсию. Я не знаю, о чем думают чиновники. У меня болит душа за Россию, так жить нельзя», — заключила Людмила Поргина.

Ранее Станислав Барецкий потребовал допустить Татьяну Буланову до выборов в Заксобрание Петербурга. Режиссер отметил, что введение «Ленинградской надбавки», за которую ратует Буланова, может выровнять положение между пенсионерами обеих российских столиц.